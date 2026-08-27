Khi dòng tìm kiếm nhà ở 'đổi hướng' về phía Tây TP.HCM

(VTC News) -

Bất động sản dịch chuyển về phía Tây

Thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển theo dấu hạ tầng. Nếu phía Đông từng thu hút sự chú ý nhờ hệ thống cao tốc, metro và các đô thị mới, những dữ liệu gần đây cho thấy phía Tây đang xuất hiện một hướng dịch chuyển đáng chú ý.

Tại sự kiện Expert Coaching - Đào tạo chuyên sâu dành cho môi giới - phối hợp cùng Thắng Lợi Homes ngày 20/8, ông Đinh Hoàng Thắng, Quản lý Kinh doanh cấp cao của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam cho biết, từ quý I/2024 đến quý II/2026, mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực vệ tinh phía Tây gồm Đức Hòa - Bến Lức tăng 47%, theo dữ liệu của trang web Bất động sản thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam.

Ông Đinh Hoàng Thắng, Quản lý Kinh doanh cấp cao của Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại sự kiện “Expert Coaching - Đào tạo chuyên sâu dành cho môi giới”.

Xu hướng mở rộng bán kính tìm kiếm cũng thể hiện trong khảo sát người tiêu dùng. Theo khảo sát vào quý II/2026 của trang web Bất động sản thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, 67% người tiêu dùng TP.HCM được khảo sát có xu hướng cân nhắc khu vực mới, vùng ven trong chiến lược 3 - 5 năm, nổi bật là khu vực Đức Hoà - Bến Lức.

Đức Hòa: Tâm điểm đô thị vệ tinh

Trong dòng dịch chuyển này, Đức Hòa sở hữu lợi thế địa lý khi giáp Bình Chánh, nằm ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM, trong khi mặt bằng giá bất động sản vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Theo dữ liệu quý II/2026, giá chung cư trung bình tại Đức Hòa khoảng 32 triệu đồng/m², so với 54 triệu đồng/m² tại khu Tây TP.HCM và 96 triệu đồng/m² tại khu vực trung tâm. Như vậy, mặt bằng căn hộ Đức Hòa hiện tương đương khoảng 59% khu Tây TP.HCM.

Đức Hoà, Bến Lức có lợi thế giáp TP.HCM, quỹ đất lớn, mặt bằng giá còn thấp, hạ tầng trong quy hoạch cực tăng trưởng đô thị. (Nguồn: Dữ liệu PropertyGuru)

Ranh giới địa lý khá gần, nhưng khoảng cách giá vẫn còn lớn. Khoảng giá này càng đáng chú ý khi khả năng kết nối giữa Đức Hòa và TP.HCM đang từng bước được cải thiện. Các trục Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng mạng lưới giao thông liên vùng đang gia tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây với TP.HCM, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh vị trí và khoảng giá, Đức Hòa còn sở hữu nền tảng dân cư và công nghiệp đáng kể. Theo số liệu năm 2022 được tổng hợp trong báo cáo, Đức Hòa có 328.114 người. Quy hoạch đến năm 2030 xác định khu vực có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.343 ha.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới, đồng thời là động lực kinh tế - logistics - công nghệ.

Vì vậy, mức tăng 47% về mức độ quan tâm tại Đức Hòa - Bến Lức không chỉ phản ánh xu hướng tìm kiếm bất động sản vùng ven. Phía sau đó là sự hội tụ của nhiều động lực: vị trí cửa ngõ, khoảng giá, hạ tầng, công nghiệp, dân cư và quá trình đô thị hóa.

Nhu cầu thực định hình đô thị Đức Hoà

Trong bối cảnh đó, The Win City được phát triển tại Đức Hòa, trên trục Tỉnh lộ 10 - Trần Văn Giàu, chỉ khoảng 3 phút kết nối Bình Chánh, đồng thời tiếp cận Vành đai 3 TP.HCM và Võ Văn Kiệt nối dài - hai trục hạ tầng động lực góp phần kéo gần Đức Hòa với không gian đô thị TP.HCM.

Dự án hiện có căn hộ từ khoảng 1,6 tỷ đồng. Theo chính sách đang áp dụng, khách hàng có thể thanh toán 25%, tương đương từ 399 triệu đồng đến khi nhận nhà, không cần thanh toán thêm trong hai năm và được hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian áp dụng chính sách.

Hiện 6 tháp tại The Win City đang được thi công đồng loạt, các tháp cao nhất đã tiến đến tầng 15-16 và vượt kế hoạch khoảng 30-45 ngày.

Dự án được phát triển bởi An Cường - Central - Thắng Lợi Homes. Trong đó, Central vừa là đồng chủ đầu tư vừa trực tiếp xây dựng; An Cường vừa là đồng chủ đầu tư vừa trực tiếp tham gia hoàn thiện nội thất căn hộ, đưa các đơn vị phát triển trực tiếp tham gia vào những khâu quan trọng của quá trình hình thành sản phẩm.

Ban lãnh đạo Gỗ An Cường, Thắng Lợi Homes đi khảo sát thực tế công trình, kiểm tra chất lượng thi công dự án The Win City. (Ảnh: Thắng Lợi Homes)

Từ mức tăng 47% về mức độ quan tâm tại Đức Hòa - Bến Lức, xu hướng 67% người tiêu dùng TP.HCM được khảo sát cân nhắc khu vực mới, vùng ven, đến khoảng cách giá giữa Đức Hòa và khu Tây TP.HCM.

Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khả năng kết nối với TP.HCM được cải thiện, những khu vực từng được xem là vùng ven đang dần trở thành lựa chọn an cư thực tế hơn. Với Đức Hòa, quá trình này còn được thúc đẩy bởi nền tảng công nghiệp, việc làm và sự gia tăng nhu cầu nhà ở.

The Win City vì thế không chỉ được nhìn từ câu chuyện một dự án nhà ở, mà còn từ vị trí của dự án trong một Đức Hòa đang chuyển mình từ cửa ngõ công nghiệp thành đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM.