Chiều 7/9, Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm, UBND xã Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức khánh thành công trình "Thắp sáng đường thôn biên giới" chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).

Các đại biểu kéo băng gắn biển khánh thành công trình "Thắp sáng đường thôn biên giới".

Công trình "Thắp sáng đường thôn biên giới" được xây dựng có chiều dài 3,2 km với 35 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các vị trí thuộc đoạn đường ĐH20, đường liên thôn Còn Kéo - Nà Ân; đường vào Nhà Bia tưởng niệm Liệt sĩ, bản Nà Phẩy, Trạm Y tế; khu vực cổng vào Nhà văn hoá thôn Còn Kéo. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng, phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm được thuận lợi hơn.

Đồng thời, phục vụ người dân khu vực biên giới đi lại vào ban đêm và tổ chức hoạt động vui chơi văn nghệ, thể thao, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại diện Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam trao các phần quà cho người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng.

Nhân dịp này Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao 150 suất quà cho người dân trên địa bàn xã Đồng Đăng và Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn.