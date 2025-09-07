Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội

(VTC News) -

Sáng 7/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đắc Huy)

Trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, cho biết, trong không khí phấn khởi của ngày kỷ niệm, VOV vui mừng được đón nhận Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho ông Xuân Thủy, Ủy viên Ủy ban Cách mạng lâm thời Bắc Bộ, nhiệm vụ chuẩn bị bộ máy tuyên truyền.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đài Phát thanh có tác dụng hết sức quan trọng cả đối nội và đối ngoại. Về đối nội, nó là phương tiện thông tin nhanh nhất, rộng khắp nhất để truyền bá chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình trong nước và thế giới, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương, giữa Chính phủ với Nhân dân.

Về đối ngoại, nó có thể vượt qua biên giới quốc gia không cần hộ chiếu để chọc thủng bức màn bưng bít của chủ nghĩa đế quốc về tình hình cách mạng ở Việt Nam, đập lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cách mạng, và nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam".

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau 5 ngày, ngày 7/9/1945, Tiếng nói Việt Nam - Đài phát thanh đầu tiên của nước Việt Nam mới đã cất tiếng với lời xướng hào hùng: "Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, từ những ngày đầu được thành lập và suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, trong điều kiện phải sơ tán nhiều lần từ Hà Nội đến Phú Thọ rồi lên chiến khu Việt Bắc nhưng VOV đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy ưu thế là một trong những công cụ sắc bén đầy hiệu quả nhờ ở độ nhanh và rộng, vượt qua mọi biên giới để chuyển tin tức đến đồng bào cả nước, chiến sĩ ngoài mặt trận và kiều bào ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, VOV cũng chuyển đi lời động viên và chỉ đạo của Bác Hồ, Trung ương Đảng, trở thành nguồn cổ vũ to lớn với đồng bào, chiến sĩ cả nước "kháng chiến kiến quốc", đồng thời giúp nhân dân thế giới hiểu rõ, đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân ta.

"Tin tức nóng bỏng từ mặt trận, những bài hát sục sôi khí thế đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu, giành lại độc lập cho nước nhà", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu.

Trải qua hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến, theo Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, với tinh thần chiến đấu và tinh thần cách mạng tiến công, VOV đã có nhiều cống hiến quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Với hàng trăm chương trình phát thanh mới, trong đó có rất nhiều chương trình phát thanh vào Nam, với sự ra đời của Đài Phát thanh Giải phóng, VOV thực sự đã trở thành một binh chủng cùng hiệp đồng tác chiến với quân và dân ta, ghi dấu cùng các mốc son lịch sử như: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Trị Thiên 1972, trận Điện Biên Phủ trên không và cuối cùng là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.

"Quên sao được giây phút lịch sử ngày 30/4/1975, khi Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin: 'Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn giải phóng', xúc động nghe bài bình luận 'Cả nước ôm hôn TP.HCM rực rỡ tên vàng'.

Giờ khắc ấy luôn ghi đậm dấu ấn trong mỗi cán bộ, công nhân viên của Đài với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và những đóng góp cùng quân và dân ta để cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ.

Nhìn lại những trang sử truyền thống vẻ vang, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, VOV đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, viết nên những trang sử oanh liệt, làm tròn sứ mệnh cao cả, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thành công.

Và VOV đã cùng đất nước tiếp bước vững chắc trên con đường đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và đang tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập VOV, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người thành lập VOV.

Đồng thời tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, trong đó có các liệt sỹ của Đài đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam. Tri ân Nhân dân các dân tộc ở các vùng, miền trong đó có Việt Bắc, Nam Bộ thành đồng đã không quản khó khăn, hy sinh bảo vệ cho Tiếng nói Việt Nam an toàn trước bom đạn kẻ thù thời kỳ kháng chiến.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành và đoàn thể Trung ương cùng các địa phương và các bạn đồng nghiệp đã và đang ủng hộ, giúp đỡ để VOV tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đồng bào và Nhân dân cả nước, những khán, thính, độc giả trong và ngoài nước, những người luôn ủng hộ và đồng hành cùng VOV suốt 80 năm qua.

Những tình cảm yêu mến của quý khán, thính, độc giả luôn là nguồn cổ vũ, động viên VOV tiếp bước trên chặng đường phát triển phục vụ nhu cầu của công chúng tốt hơn.

"Bước vào thời kỳ phát triển mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, sự gia tăng các loại hình báo chí và phương tiện truyền thông mới; với dòng thông tin có tính thời sự cao, kịp thời, chính xác, giàu tri thức, văn hóa, thẫm đẫm hơi thở của cuộc sống; với các chương trình phong phú, đa dạng, sáng tạo; với phạm vi phủ sóng rộng, dễ tiếp cận…, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẳng định là kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, quản lý xã hội; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với con đường đi lên của cách mạng Việt Nam do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, theo ông Đỗ Tiến Sỹ, VOV vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, trong đó đáng chú ý nhất là sự cạnh tranh gay gắt từ các loại hình truyền thông trên nền tảng số.

Bước vào giai đoạn mới, VOV đang có những bước chuyển mạnh mẽ để tiếp tục khẳng định là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát thanh và báo chí số; duy trì và mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền thống, dẫn đầu tại Việt Nam về Podcast, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận, tương tác với công chúng qua các nền tảng số.

"Đến năm 2045, Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu đạt được vị thế quốc tế, đứng trong nhóm 100 cơ quan truyền thông lớn của thế giới; trở thành một trong những cơ quan truyền thông đối ngoại hàng đầu của Việt Nam", ông Đỗ Tiến Sỹ đặt mục tiêu.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, trong thời gian tới, VOV xác định phát triển nội dung chất lượng cao, chuyên sâu, nhân văn; đổi mới về hình thức thể hiện để tăng hiệu ứng truyền cảm hứng tích cực tới công chúng, là nơi để công chúng chia sẻ quan điểm, tình cảm và tăng tính kết nối.

Dự án hạ tầng phát thanh số Quốc gia sẽ là hệ sinh thái số tích hợp các loại hình báo chí của Đài, thực hiện phát thanh thông minh, số hóa kho dữ liệu và toàn bộ công đoạn sản xuất...

Cùng với phát thanh truyền thống, hệ sinh thái số sẽ giúp VOV tiếp cận được lượng công chúng mới đa dạng và rộng lớn hơn, góp phần nâng cao vai trò và tầm ảnh hưởng của Đài trên các nền tảng truyền thông hiện đại, cùng với đó là việc xây dựng đội ngũ nhà báo có thể phản ứng nhanh hơn với các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế trong nước và quốc tế bằng những sản phẩm báo chí vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng theo quan điểm của Đảng và Nhà nước.

"Hòa trong khí thế phấn khởi vui mừng của ngày Tết Độc lập - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trong đó có 80 năm Thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, 80 năm Đài Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước.

Ôn lại chặng đường 80 năm truyền thống vẻ vang của Đài, là dịp để mỗi cá nhân và các tập thể trong Đài Tiếng nói Việt Nam ý thức rõ hơn và thấy rõ trách nhiệm của mình để quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hơn nữa trí tuệ, bản lĩnh, đủ tâm và đủ tầm xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng vững mạnh, đồng tâm, nhất trí tiếp tục phấn đấu góp phần cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh của dân tộc", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu.