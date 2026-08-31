Tối 29/8 vừa qua, UBND xã Thạnh Bình tổ chức khai mạc Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V năm 2026 với chủ đề “Lộc Yên- miền quê hạnh phúc”. Đây là sự kiện diễn ra trong không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).
Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Chợ quê Lộc Yên; Lễ tế Tiền hiền - Hậu hiền; Hội thi thiết kế, sáng tạo và trình diễn trang phục từ mo cau; Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi; Hội thi ẩm thực dân gian “Hương sắc Lộc Yên”; Trình diễn nghề truyền thống làm bánh, làm trầm cảnh cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.
Khám phá làng cổ đẹp nhất Việt Nam ở vùng trung du xứ Quảng
(VTC News) -
Làng cổ Lộc Yên như một bức tranh thủy mặc, cất giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình của miền quê xứ Quảng.
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