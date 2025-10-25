Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Khẳng định vị thế, nâng tầm hàng Việt

(VTC News) -

Các doanh nghiệp tin tưởng sự kiện quy mô này sẽ là cơ hội để sản phẩm "made in Việt Nam" vươn xa hơn nữa, đến được với người tiêu dùng trên thế giới. Trong khi đó, chuyên gia khẳng định đây là câu chuyện về sức mạnh quốc gia, bản lĩnh hội nhập của Việt Nam.

Khẳng định vị thế hàng Việt

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, bày tỏ niềm tin Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là cột mốc quan trọng để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.

“Đây là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đến với bạn bè quốc tế và là cơ hội để xúc tiến thương mại. Ngoài ra đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định và đối chiếu chất lượng sản phẩm của mình với các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng nghiêm ngặt hơn”, ông Nguyễn Quang Trí nói.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Đồng quan điểm, ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Miss Ede, cũng nói: “Tham gia vào Hội chợ mùa Thu năm nay, Miss Ede hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng, kết nối được nhiều hơn với các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, ban tổ chức sẽ triển khai nhiều hoạt động bên lề để xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại với hơn 300 nhà mua hàng nước ngoài, qua đó giúp cho đặc sản của Tây Nguyên tới nhiều thị trường đa dạng hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một vài thị trường”.

Cũng theo ông Hữu, để tham gia hội chợ với quy mô rất lớn và mang tiêu chí quốc tế, Chính phủ và các cơ quan chức năng có quy định rất nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm cũng như chất lượng hàng hoá. Vì thế, chắc chắn các doanh nghiệp tham gia hội chợ đều có chất lượng tốt, với sản phẩm tốt.

Theo ông Hữu, Việt Nam là nước có sản lượng xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ tập trung về sản lượng mà không chú trọng đến chất lượng thì sẽ mãi đi sau.

“Tuy nhiên, chúng tôi rất vui mừng vì trong suốt 10 năm qua, ngành cà phê Việt Nam đã chuyển mình, nhiều doanh nghiệp đã đưa sản phẩm cà phê đặc sản với chất lượng cao, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn quốc tế ra thị trường toàn cầu. Và việc tổ chức Hội chợ mùa Thu với quy mô rất lớn chính là thêm cơ hội để doanh nghiệp đưa sản phẩm tốt nhất, đạt tiêu chuẩn toàn cầu đến với khách hàng tiêu dùng nội địa và thế giới".

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Vinphacocho, nhận định: "Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được đánh giá là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chúng tôi nhìn thấy ở đó một cơ hội hiếm có để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, và giới thiệu năng lực nghiên cứu sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Vinphaco cũng kỳ vọng đây sẽ là diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt, nơi các ý tưởng, sản phẩm và mô hình sáng tạo được chia sẻ, hợp tác và lan tỏa. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau kiến tạo nên hệ sinh thái phát triển bền vững, đóng góp cho sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế đất nước".

Bản lĩnh hội nhập thế giới của Việt Nam

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nhận định Hội chợ mùa Thu có thể xem như một điểm nhấn dài hạn trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc gia.

"Đây không chỉ là câu chuyện kết nối giao thương trong nước, mà còn là việc đưa Việt Nam ra thế giới thông qua sản phẩm, hoạt động thương mại đầu tư cùng đưa thế giới đến với Việt Nam. Mục tiêu tham vọng cùng quy mô tổ chức lớn phản ánh tầm nhìn chiến lược trong xây dựng một không gian xúc tiến thương mại có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ", ông nói.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh.

Theo ông Thành, bối cảnh thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ, bên cạnh thách thức, khó khăn cũng mở ra rất nhiều cơ hội mới. Điều quan trọng là cách chúng ta phải thay đổi cách thức tổ chức xúc tiến thương mại để thích ứng.

Công nghệ, nhất là công nghệ số, đóng vai trò then chốt, song các hoạt động triển lãm và hỗ trợ doanh nghiệp vẫn luôn là một trụ cột không thể thay thế. Đây chính là “điểm tựa” để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác, tiếp cận thị trường quốc tế và gia tăng sức cạnh tranh.

"Tôi tin rằng, đây sẽ là dịp để đánh giá chất lượng công tác xúc tiến thương mại một cách toàn diện, từ đó rút ra những bài học thực tiễn để hoàn thiện các hoạt động xúc tiến và kêu gọi đầu tư trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Nếu làm tốt, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 sẽ trở thành một sự kiện rất có ý nghĩa cho giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng tầm tư thế và vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư, thương mại quốc tế", ông nhấn mạnh.

Ông Thành cũng cho rằng Hội chợ mùa Thu năm nay có quy mô mang tầm quốc tế, điều mà trước đây Việt Nam chưa từng có. Đây sẽ là một nền tảng quan trọng để xây dựng hình ảnh quốc gia, quảng bá thương hiệu Việt và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 thu hút hơn 2500 doanh nghiệp tham gia.

"Tôi muốn nhấn mạnh đây không chỉ là câu chuyện về sản phẩm hay doanh nghiệp. Đây là câu chuyện về sức mạnh quốc gia, bản lĩnh hội nhập và vị thế kinh tế của Việt Nam. Hội chợ mùa Thu mang nhiều yếu tố, gắn với bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và khát vọng khẳng định hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Những bước đi đầu tiên có thể còn nhiều điểm cần hoàn thiện, nhưng quan trọng là chúng ta phải có tầm nhìn lớn, song song với những kết quả thực chất: Doanh nghiệp quảng bá được sản phẩm, bán được hàng, ký hợp đồng, thu hút đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh", ông nêu quan điểm.

Ông Thành cũng kỳ vọng Hội chợ mùa Thu là dịp rất quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp chuyển mình, đặc biệt về tư duy xây dựng thương hiệu, cách tiếp cận thị trường và kết nối hợp tác.

Cơ hội không chỉ nằm ở những đơn hàng trước mắt mà còn ở khả năng định vị thương hiệu, gia tăng giá trị và khẳng định bản sắc trên thị trường quốc tế. Khi bước ra sân chơi lớn, doanh nghiệp phải có năng lực tổ chức, tiếp cận, đàm phán và quảng bá phù hợp với chuẩn mực toàn cầu.

Tham gia hội chợ cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh. Doanh nghiệp có điều kiện quan sát, học hỏi từ các mô hình thành công, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, hiểu rõ yêu cầu thị trường. Khi tận dụng tốt những cơ hội này, doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và tự tin hơn trên con đường hội nhập.

"Chắc chắn, các sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn như Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 sẽ trở thành cú hích thực sự, giúp doanh nghiệp Việt vươn lên bằng nội lực, bằng chiến lược rõ ràng và hành động thực chất", ông nhấn mạnh.