Khai mạc Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM: Sân chơi của sức trẻ và đam mê

(VTC News) -

Sáng 4/11, tại Nhà thi đấu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM diễn ra Lễ khai mạc và các trận đấu vòng bảng giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; đại diện nhà tài trợ kim cương HDBank và các nhà tài trợ khác; lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và các đội bóng tham dự…

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo giải; lãnh đạo các cơ quan của Đài Tiếng nói Việt Nam ở phía Nam.

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng xuất sắc tại khu vực TP.HCM

Tầm vóc và sự chuyên nghiệp của giải đấu được bảo chứng bằng uy tín và kinh nghiệm tổ chức chuyên môn của Đài Tiếng nói Việt Nam với hành trình gần một thập niên gắn bó và có kinh nghiệm qua 9 năm tổ chức các giải Futsal Quốc gia, cam kết mang đến một sân chơi chất lượng, công bằng, minh bạch và đẳng cấp cho sinh viên, nối dài mục tiêu tạo sân chơi Futsal toàn quốc cho giới trẻ .

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: “Futsal Sinh viên không chỉ là một cuộc tranh tài về kỹ thuật, đây là sân chơi của sức trẻ, của đam mê, của năng lượng không giới hạn và tinh thần cống hiến rực cháy của tuổi trẻ Việt Nam.

Giá trị cốt lõi mà Futsal sinh viên mang lại chính là tinh thần thể thao lành mạnh, là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và biết cháy hết mình cho đam mê. Giải đấu là cơ hội quý giá để sinh viên giao lưu, học hỏi, thể hiện bản sắc văn hóa của trường mình, khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc xây dựng một cộng đồng sinh viên năng động.

Việc rèn luyện thể chất thông qua Futsal, song hành cùng tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó, chính là cách tốt nhất để tôn vinh Ngày Nhà giáo Việt Nam và sự phát triển toàn diện của sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang - Trưởng Ban chỉ đạo giải - phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc là trận mở màn giải đấu hấp dẫn giữa trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội trường Đại học Nông Lâm sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng trong hiệp 2, qua đó đội chủ nhà trường Đại học Nông Lâm TP.HCM khởi đầu thuận lợi với 3 điểm đầu tiên.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi có những đơn vị đồng hành và quan tâm đến futsal như Đài Tiếng nói Việt Nam và HDBank.

Chúng ta đã có phong trào futsal sinh viên rất ổn định và tôi tin rằng chắc chắn sẽ có thêm nhiều trường đại học tham gia. Đây là cơ sở giúp cho các câu lạc bộ có nhiều nguồn để tuyển cầu thủ cho mình. Phong trào rộng thì tính chuyên nghiệp sẽ tăng lên. Đây là mong mỏi của những người làm bóng đá nói chung hay futsal nói riêng. Với cơ sở vững chắc này thì chắc chắn Đội tuyển futsal sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ, nhiều cầu thủ tốt”.

Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025 quy tụ 12 đội bóng, tranh tài tại Nhà thi đấu của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ ngày 4/11 đến 12/11 để chọn ra nhà vô địch. Các trận đấu được truyền trực tiếp trên hệ thống Nội dung số VOV Live, VOV Futsal và nhiều hạ tầng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, phục vụ khán giả không có điều kiện đến nhà thi đấu theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng.