Đội tuyển Việt Nam thắng đậm 3 trận, giành quyền dự giải Futsal châu Á 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam cần ít nhất một điểm trong trận đấu với Lebanon ở lượt cuối bảng E vòng loại giải Futsal châu Á 2026. Với sức mạnh vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi hoàn thành nhiệm vụ với 4 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Lebanon chịu sức ép phải thắng ở trận này. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không thể tạo ra những pha tấn công nguy hiểm khi đội tuyển futsal Việt Nam kiểm soát trận đấu rất tốt. Nguyễn Thịnh Phát và đồng đội dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận.

Những bàn thắng đến liên tiếp trong khoảng thời gian từ phút thứ 9 đến 11. Lần lượt Nguyễn Đa Hải, Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang ghi bàn giúp đội tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 3-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng Lebanon 4-0.

Sau khi có 3 bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi chơi bóng chậm rãi nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Thủ môn Phạm Văn Tú hiếm khi phải đối mặt với những cú sút của đối thủ ở trận này.

Trong hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn cho Lebanon. Đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ hoàn toàn diễn biến trên sân. Trong khi đó, cầu thủ Lebanon mất bình tĩnh và Hassan Alame bị truất quyền thi đấu (2 thẻ vàng).

Tranh thủ khoảng thời gian được thi đấu hơn người, đội tuyển futsal Việt Nam nới rộng cách biệt. Sau khi cầu thủ Lebanon lăn xả chặn cú sút của Mạnh Dũng, Vũ Ngọc Ánh tung ra cú sút tiếp theo khi khung thành rộng mở, nâng tỷ số lên 4-0.

Đội tuyển Lebanon xuống tinh thần và chấp nhận thất bại. Họ chỉ có vài pha tấn công lẻ tẻ trong những phút cuối trận. Đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp và kết thúc vòng loại với vị trí đứng đầu bảng E. Trước đó, đội tuyển Việt Nam lần lượt đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 9-1 và thắng Trung Quốc 7-2.