(VTC News) -

Cuộc so tài giữa hai thế lực lớn nhất của futsal Việt Nam diễn ra đầy kịch tính. Nếu như Thái Sơn Bắc quyết tâm giữ vững “ngôi vua” thì Thái Sơn Nam TP.HCM bước vào trận với khát vọng “đòi lại món nợ” sau thất bại 1-10 ở chung kết mùa trước. Trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu bởi tốc độ cao và những pha tranh chấp quyết liệt.

Thái Sơn Nam TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng lợi thế ban đầu lại thuộc về Thái Sơn Bắc. Phút thứ 2, ngoại binh Mota xử lý kỹ thuật loại bỏ hai cầu thủ đối phương trước khi bóng đến chân Từ Minh Quang. Cầu thủ này tung cú sút xa ngoài vòng 6m, đánh bại thủ môn Khánh Cường, mở tỷ số 1-0.

Thái Sơn Bắc vô địch giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2025.

Nhận bàn thua sớm, Thái Sơn Nam TP.HCM dồn lên tấn công với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Minh Trí, Đức Hòa, Châu Đoàn Phát, Mạnh Dũng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của các cầu thủ đều thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Văn Tú xuất sắc cản phá. Ngoài ra, khả năng pressing liên tục của các cầu thủ trẻ Thái Sơn Bắc cũng khiến Thái Sơn Nam TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng.

Bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam TP.HCM) nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi nguy hiểm. Chơi hơn người, Thái Sơn Bắc tăng tốc và phút 34, Văn Tuấn tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Không còn gì để mất, Thái Sơn Nam TP.HCM chơi power-play nhưng không hiệu quả, thậm chí để thủ môn Văn Tú ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Sơn Bắc.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải Quang và Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú trao chức vô địch Cúp Quốc gia cho Thái Sơn Bắc. (Ảnh: Hà Khánh)

Với màn trình diễn bản lĩnh, thuyết phục và hiệu quả, Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công ngôi địch, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu futsal Việt Nam và khép lại Giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 đầy cảm xúc.