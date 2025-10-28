Khởi tranh Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM

(VTC News) -

Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương là Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Đây là năm thứ 3, giải Futsal Sinh viên được tổ chức theo khu vực hướng tới mục tiêu tạo sân chơi Futsal toàn quốc cho sinh viên, giới trẻ, và quảng bá sâu hơn nữa bộ môn này.

Lễ bốc thăm chia bảng.

Giải diễn ra từ 4/11 đến 12/11 gồm 12 cơ sở giáo dục đại học tham dự: Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Trường Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Sư phạm Thể thao Thể thao TP.HCM, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Swinburne Vietnam Alliance Program.

12 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, sau đó vào bán kết và chung kết. 20 trận đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (Khu Phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM).

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, cho biết: “Sự chuyên nghiệp, uy tín của giải đấu được khẳng định qua thương hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - đơn vị vốn gắn bó và có kinh nghiệm qua 9 năm tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Khi VOV bắt đầu tổ chức Giải Futsal HDBank Sinh viên, mục tiêu không chỉ là tạo ra một sân chơi thể thao đơn thuần, mà còn là góp phần xây dựng một môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên - nơi rèn luyện thể chất song hành cùng tinh thần đồng đội và ý chí vượt khó”.

Đây là năm thứ 3 giải đấu được tổ chức độc lập, quy mô khu vực, nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là cộng đồng sinh viên.

Ông Phạm Thanh Sang, Trưởng ban tổ chức Giải Futsal Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, Giám đốc Chi nhánh VOV AMS tại TP.HCM khẳng định: “Những năm qua, phong trào Futsal từng bước phát triển lớn mạnh trong hệ thống các nhà trường tại khu vực này, chính vì vậy Ban Tổ chức tin rằng, mùa giải Futsal sinh viên năm nay sẽ để có thêm nhiều dấu ấn mới”.

Đây là năm thứ 3, giải Futsal Sinh viên được tổ chức theo khu vực.

Tiếp tục đặt trọng tâm với phương thức truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội trong mùa giải 2025, Ban Tổ chức mong muốn sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của công chúng, đặc biệt là cộng đồng sinh viên, giới trẻ, hướng tới sân chơi toàn quốc cho sinh viên trong tương lai.

Các trận đấu được truyền trực tiếp trên Hệ thống Nội dung số VOV Live, VOV Futsal và nhiều hạ tầng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, phục vụ khán giả không có điều kiện đến nhà thi đấu theo dõi, cổ vũ các cầu thủ.

Bên cạnh đó, diễn biến về giải đấu sẽ liên tục được thông tin qua các phương tiện truyền thông của VOV như các Kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV Giao thông, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News… và cánh tay nối dài là các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của tất cả các đơn vị này.

PGS.TS Châu Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, Uỷ viên Ban chỉ đạo Giải, cho biết: “Chúng tôi xác định, đây không chỉ là một giải bóng đá, một sân chơi thể thao cho cộng đồng sinh viên TP.HCM thiết thực hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chúng tôi còn kỳ vọng và mong muốn rằng, với thế mạnh là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, VOV bằng các loại hình báo chí hiện có sẽ lan toả nhiều thông tin về giải đấu, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và Futsal nói riêng trên phạm vi toàn quốc, quảng bá ngày càng rộng rãi tới giới trẻ, cộng đồng sinh viên Việt Nam về phong trào bóng đá trong nhà.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Uỷ viên Ban chỉ đạo Giải, cho biết: “Với truyền thống đạt thành tích cao trong thi đấu thể thao - bóng đá nói chung và Futsal nói riêng, nhà trường rất phấn khởi khi mùa giải năm nay chúng tôi trở thành đơn vị chủ nhà đón sinh viên các trường về thi đấu. Với hệ thống nhà thi đấu được đầu tư bài bản và hạ tầng phục vụ cho thể dục thể thao hiện có của trường, chúng tôi sẽ phối hợp tốt với VOV để giải đấu diễn ra thành công”.

Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025 tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương là Ngân hàng HDBank, hiện nay là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu Việt Nam và đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế.