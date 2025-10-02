Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XX

(VTC News) -

Sáng nay (2/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên khai mạc với 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển; cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, đổi mới toàn diện hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, nỗ lực bền bỉ hơn vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất, tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện trọn vẹn niềm mong mỏi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đối với quê hương”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Trạc nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An phải đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về văn hóa, y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, theo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về chấn hưng văn hóa, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí, khát vọng phát triển; năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.