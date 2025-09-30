Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể.
Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Trương Quốc Huy.
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
