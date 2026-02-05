Khách ưa chuộng, hơn 200kg nấm sạch bán hết sau 2 ngày đầu hội chợ Mùa Xuân 2026

Là gian hàng duy nhất tại Hội chợ Mùa xuân 2026 giới thiệu sản phẩm nấm Kinoko được sản xuất trong nước, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (xã Hương Sơn, Hà Nội) mang đến hai dòng sản phẩm chủ lực: nấm kim châm và nấm đùi gà.
Theo ông Nguyễn Hữu Tĩnh, Giám đốc công ty, nấm của doanh nghiệp được trồng bằng công nghệ và giống Nhật Bản, với tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất rất cao và yêu cầu khắt khe. “Các thông số từ nhiệt độ, độ pH, CO₂ đến oxy đều được kiểm soát chặt chẽ. Hằng tháng, hằng quý, các kỹ sư Nhật Bản trực tiếp sang giám sát, điều chỉnh dây chuyền nhằm bảo đảm chất lượng ổn định và đồng nhất”, ông Tĩnh nói.
Ông Tình cũng nhấn mạnh, yếu tố “sạch” được doanh nghiệp coi trọng trong suốt quy trình trồng nấm, bắt đầu từ khâu chọn lọc nguyên liệu. Toàn bộ nguyên liệu phục vụ sản xuất đều là phụ phẩm nông nghiệp, được tuyển chọn cẩn thận và phân loại kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chất lượng, từ ngô, bã củ cải đường, cám gạo đến bột vỏ sò, vỏ ốc. Các phụ phẩm này đều có nguồn gốc từ nhà máy chế biến ngô, gạo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, sau khi đã qua quá trình khai thác.
Doanh nghiệp cũng áp dụng các công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch, tổ chức canh tác trong môi trường khép kín, vô khuẩn, vô trùng, với nhiệt độ được kiểm soát nghiêm ngặt từ 5 - 15°C. Mỗi hạt bụi đều được xem là “kẻ thù” của cây nấm.
Giá thể trồng nấm phối hợp từ cám gạo nếp, lõi ngô đến bã củ cải với tỷ lệ chính xác, trước khi đưa vào lò hấp sấy liên tục trong 8 giờ ở nhiệt độ trên 100°C. Quy trình này nhằm loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh, tạo nền giá thể sạch, ổn định, sẵn sàng cho quá trình sinh trưởng tối ưu của nấm.
Quy trình sản xuất kéo dài 42 ngày. Từ những sợi tơ nấm mảnh mai ban đầu, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của hệ thống máy móc, công nghệ Nhật Bản, nấm từng bước phát triển, kết tinh thành những bó nấm trắng đều, giòn, dai và có vị ngọt tự nhiên.
Theo Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao, việc tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ giúp doanh nghiệp giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao và tốt nhất. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị của nấm Kinoko, để người tiêu dùng khi trực tiếp sử dụng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt so với các sản phẩm nấm khác trên thị trường, qua đó có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng nấm Việt Nam và nông sản sạch trong nước”, ông cho biết.
Hai sản phẩm nấm kim châm và nấm đùi gà được giới thiệu, bày bán tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Gian hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao được bố trí tại vị trí H4-34h, sảnh 04 của Hội chợ Mùa Xuân 2026 từ ngày 2/2 đến 13/2.
Minh Đức
