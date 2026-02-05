Khách ưa chuộng, hơn 200kg nấm sạch bán hết sau 2 ngày đầu hội chợ Mùa Xuân 2026

Theo Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao, việc tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ giúp doanh nghiệp giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao và tốt nhất. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị của nấm Kinoko, để người tiêu dùng khi trực tiếp sử dụng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt so với các sản phẩm nấm khác trên thị trường, qua đó có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng nấm Việt Nam và nông sản sạch trong nước”, ông cho biết.