Khác thường doanh thu, lợi nhuận của các ‘ông lớn’ ngành nhựa

(VTC News) -

Báo cáo tài chính của Công ty CP Nhựa Bình Minh cho thấy năm 2024, doanh nghiệp này có doanh thu hơn 4.600 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt mức “khủng” với gần 991 tỷ đồng.

Công ty CP Nhựa Tiền Phong cũng là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh đáng chú ý trong năm 2024. Ông lớn này đạt doanh thu hơn 5.600 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng đến 32% so với năm trước, đạt 736 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh khả quan là nhờ doanh thu bán hàng quý cuối năm tăng mạnh nhưng giá nguyên liệu giảm. Cùng với đó, công ty đang tận dụng tốt các khoản tiền nhàn rỗi để gia tăng lợi nhuận tài chính.

Các doanh nghiệp nhựa có doanh thu lớn nhưng lợi nhuận trồi sụt khác nhau. (Ảnh: B.L)

Trong khi đó, tại Công ty CP Nhựa Đồng Nai (DNP Holding), 2024 là năm mà doanh nghiệp này có doanh thu tăng khá tốt so với năm trước, nhưng lợi nhuận lại khiêm tốn nếu so với quy mô doanh thu. Trong khi doanh thu rất cao, lên tới gần 8.900 tỷ đồng thì lợi nhuận sau thuế của Nhựa Đồng Nai chỉ gần 193 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận không tương xứng so với quy mô doanh thu, nhưng so với năm trước, con số này tăng đến 51%.

Một “ông lớn” ngành nhựa khác có doanh thu khủng nhưng lợi nhuận ngược chiều là Công ty CP An Tiến Industries, tiền thân là Công ty CP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái. Năm qua, doanh nghiệp này có doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ đạt vỏn vẹn gần 18 tỷ đồng, giảm đến 77% so với năm trước.

Doanh thu lớn, lợi nhuận “bèo bọt” như Công ty CP An Tiến Industrie không phải là trường hợp hiếm thấy trong ngành nhựa. Công ty CP Nhựa An Phát Xanh năm 2024 cũng thu hơn 3.800 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế chỉ 54 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận không đáng kể so với doanh thu, nhưng so với con số lỗ 26 tỷ đồng của năm 2023 thì mức lãi 56 tỷ đồng mà Anh Phát Xanh thu được là đáng khích lệ.

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Thúy Hằng, dù tổng doanh thu toàn ngành nhựa trong năm 2024 có sự tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại suy giảm bởi nhiều yếu tố. Điển hình như biến động giá nguyên liệu hạt nhựa, giá đầu vào cao khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhựa cũng tăng chi phí quản lý, điều này kéo lợi nhuận giảm sút. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng gánh khoản lỗ từ công ty con và liên kết lợi nhuận đi lùi.

“Với sự phục hồi của thị trường bất động sản trong nước và các chính sách thúc đẩy giải ngân đầu tư công thì nhu cầu tiêu thụ nhựa trong nước sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2025”, bà Hằng nói.

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) đánh giá, ngành nhựa sẽ không có quá nhiều biến động trong năm 2025. Tuy nhiên, ngành này cũng đang đối mặt với không ít thách thức trước các chính sách bảo vệ môi trường cũng như xanh hóa, số hóa. Các đối thủ từ nước ngoài cũng đang cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, ngành nhựa cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, việc gián đoạn nguồn cung cũng có thể xảy ra.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, quy mô thị trường nhựa Việt Nam được dự báo đạt 16,36 triệu tấn vào năm 2029 - từ mức 10,92 triệu tấn năm 2024. Ngành nhựa có 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, mang lại doanh thu khoảng 25 tỷ USD.