Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/12/2025 - XSHCM 29/12

XSHCM 29/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 29/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 29/12/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang.

