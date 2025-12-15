Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/12/2025 - XSHCM 15/12

XSHCM 15/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 15/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thứ 4: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ 5: Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ 6: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ 7: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

