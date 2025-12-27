Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/12/2025 - XSHCM 27/12

XSHCM 27/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 27/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 27/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ 3 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ 6 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- XSMN thứ 7 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang.

