Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/12/2025 - XSHCM 20/12

XSHCM 20/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 20/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 20/12/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

