Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/11/2025 - XSHCM 29/11

XSHCM 29/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 29/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 29/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

