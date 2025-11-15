Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/11/2025 - XSHCM 15/11

XSHCM 15/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 15/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 15/11/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/11/2025

XSHCM 10/11, kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/11/2025.

- XSHCM 8/11/2025

XSHCM 8/11, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/11/2025.

- XSHCM 3/11/2025

XSHCM 3/11, kết quả xổ số TP.HCM ngày 3/11/2025.

- XSHCM 1/11/2025

XSHCM 1/11, kết quả xổ số TP.HCM ngày 1/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 15/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.