Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/11/2025 - XSHCM 10/11

XSHCM 10/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 10/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 10/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 10/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

