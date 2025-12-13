Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/12/2025 - XSHCM 13/12

XSHCM 13/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 13/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 13/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 13/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

