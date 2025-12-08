Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/12/2025 - XSHCM 8/12

XSHCM 8/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 8/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 8/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

