Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/12/2025 - XSHCM 1/12

XSHCM 1/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 1/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 1/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 1/12/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

