Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 29/8/2025 - XSNT 29/8

XSNT 29/8. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 29/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 29/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 29/8/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 29/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

