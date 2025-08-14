Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 15/8/2025 - XSNT 15/8

XSNT 15/8. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 15/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 15/8/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ 6 ngày 15/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSNT cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ cẩn thận, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời gian quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng vì lý do khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải lập văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Thứ 6: Đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

