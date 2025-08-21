Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 22/8/2025 - XSNT 22/8

XSNT 22/8. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 22/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 22/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 22/8/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 22/8/2025

Xem lại kết quả XSNT các ngày quay số mở thưởng trước

- XSNT 15/8, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 15/8/2025

XSNT 15/8, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 15/8/2025.

- XSNT 8/8/2025

XSNT 8/8, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 8/8/2025.

- XSNT 1/8/2025

XSNT 1/8, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 1/8/2025.

- XSNT 25/7/2025

XSNT 25/7, kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 25/7/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ cẩn thận, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả giải thưởng đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải thực hiện bằng văn bản và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú của người trúng thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Thứ 6: Do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 22/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.