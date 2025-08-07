Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 8/8/2025 - XSNT 8/8

XSNT 8/8. XSNT thứ Sáu ngày 8/8/2025. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 8/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả các giải thưởng XSNT 8/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 8/8/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ 6 ngày 8/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng XSNT cần biết

- Người trúng thưởng cần giữ vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá hạn này, các vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng giải được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

