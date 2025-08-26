Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 27/8/2025 - XSKH 27/8

XSKH 27/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 27/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 27/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 27/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 27/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 27/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSKH

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng giải chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

