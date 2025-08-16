Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/8/2025 - XSKH 17/8

XSKH 17/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 17/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 17/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSKH cần biết

- Vé trúng phải giữ cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng giải sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: Lịch xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Thứ 6: Có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.

