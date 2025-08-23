Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/8/2025 - XSKH 24/8

XSKH 24/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 24/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24/8/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp của mình lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 24/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.