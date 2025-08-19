Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 20/8/2025 - XSKH 20/8

XSKH 20/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 20/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 20/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả XSKH 20/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 20/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 20/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số Khánh Hòa

- Người chơi phải giữ vé số trúng cẩn thận, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

