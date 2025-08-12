Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 13/8/2025 - XSKH 13/8

XSKH 13/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 13/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 13/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 13/8/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 13/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng xổ số Khánh Hòa

- Vé số trúng phải giữ cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn này, những vé số trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Ninh Thuận,Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

