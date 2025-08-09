Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/8/2025 - XSKH 10/8

XSKH 10/8. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả các giải thưởng XSKH 10/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 10/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/8/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10/8/2025

Lưu ý quan trọng khi trúng thưởng XSKH cần biết

- Người chơi cần giữ vé số trúng nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng giải có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Ninh Thuận,Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

