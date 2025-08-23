Kết quả xổ số Huế hôm nay 24/8/2025 - XSTTH 24/8

XSTTH 24/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 24/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 24/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 24/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 24/8/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 24/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

