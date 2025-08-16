Kết quả xổ số Huế hôm nay 17/8/2025 - XSTTH 17/8

XSTTH 17/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 17/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 17/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 17/8/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 17/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSTTH

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không để bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty XSKT công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng giải sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

