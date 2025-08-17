Kết quả xổ số Huế hôm nay 18/8/2025 - XSTTH 18/8

XSTTH 18/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 18/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 18/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 18/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 18/8/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 18/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSTTH cần biết

- Vé số trúng phải giữ cẩn thận, không để bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng giải sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng giải được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: Có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT mở thưởng tại các đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

