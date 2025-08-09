Kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2025 - XSTTH 10/8

XSTTH 10/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả các giải thưởng XSTTH 10/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 10/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 10/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): có 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): có 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai một số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: Lịch xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 10/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.