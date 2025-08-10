XSTTH 11/8. Kết quả xổ số Huế hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả các giải thưởng XSTTH 11/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 11/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 11/8/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 11/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số Huế

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

