Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 - XSHCM 23/8

XSHCM 23/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 23/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hồ Chí Minh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

