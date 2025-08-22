Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 - XSHCM 23/8

XSHCM 23/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSHCM 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 23/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSHCM
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hồ Chí Minh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.
- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.
- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.
- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.
- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.
Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 23/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
