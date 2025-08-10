Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 11/8/2025 - XSHCM 11/8

XSHCM 11/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả các giải thưởng của XSHCM 11/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 11/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 11/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSHCM

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng thưởng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trong trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

