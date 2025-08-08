Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 9/8/2025 - XSHCM 9/8

XSHCM 9/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả các giải thưởng của XSHCM 9/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 9/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 9/8/2025

Địa điểm lĩnh thưởng

Khi may mắn trúng thưởng, người chơi có thể đổi vé số trúng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé hoặc đại lý vé số được ủy quyền trả thưởng.

Lĩnh thưởng tại đại lý vé số: Bạn phải trả một khoản hoa hồng đổi vé số trúng thưởng cho các đại lý này. Thông thường, phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy vào từng địa điểm đổi thưởng.

Lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết: Người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị giải thưởng trúng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không trả thêm phí như lĩnh thưởng tại đại lý.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay thưởng.

