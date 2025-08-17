Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 18/8/2025 - XSHCM 18/8

XSHCM 18/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 18/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 18/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 18/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 18/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 18/8/2025

Hướng dẫn cách dò vé số miền Nam chính xác nhất

Để biết vé số của mình có trúng thưởng hay không, bạn cần đối chiếu các số trên vé với kết quả xổ số miền Nam được công bố. Cụ thể cách dò vé số miền Nam như sau:

Giải đặc biệt: cả 6 số trên vé của bạn trùng với kết quả giải đặc biệt được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 445321, kết quả giải đặc biệt là 445321.

Giải nhất: 5 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với kết quả giải nhất được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 053256, kết quả giải nhất là 53256.

Giải nhì: 5 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với kết quả giải nhì được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 066512, kết quả giải nhì là 66512.

Giải ba: 5 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với 1 trong 2 kết quả giải ba được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 078773, kết quả giải ba có số 78773.

Giải tư: 5 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với 1 trong 7 kết quả giải tư được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 022613, kết quả giải tư có số 22613.

Giải năm: 4 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với kết quả giải năm được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 004388, kết quả giải năm là 4388.

Giải sáu: 4 số cuối trên tờ vé của bạn trùng với 1 trong 3 kết quả giải sáu được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 001476, kết quả giải sáu có số 1476.

Giải bảy: 3 số cuối trên vé của bạn trùng với kết quả giải bảy được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 000531, kết quả giải bảy là 531.

Giải tám: 2 số cuối trên vé của bạn trùng kết quả giải tám được công bố. Ví dụ: các số trên vé là 000068, kết quả giải tám là 68.

Giải phụ đặc biệt: 5 số cuối trên vé trùng với 5 số cuối của giải đặc biệt, chỉ khác chữ số hàng trăm nghìn.

Giải khuyến khích: nếu chỉ khác một số bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

