Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 16/8/2025 - XSHCM 16/8

XSHCM 16/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 16/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 16/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 16/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 16/8/2025

Xem thêm kết quả XSHCM các ngày quay thưởng trước

- XSHCM 11/8, kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 11/8/2025

XSHCM 11/8, kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 11/8/2025.

- XSHCM 9/8/2025

XSHCM 9/8, kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 9/8/2025.

- XSHCM 4/8/2025

XSHCM 4/8, kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 4/8/2025.

- XSHCM 2/8/2025

XSHCM 2/8, kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 2/8/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng XSHCM

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng tất cả các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 16/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.