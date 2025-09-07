Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/9/2025 - XSDT 8/9

XSDT 8/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 8/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/9/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 8/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay thưởng.

