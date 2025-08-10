Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 11/8/2025 - XSDT 11/8

XSDT 11/8. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 11/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả các giải thưởng của XSDT 11/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 11/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 11/8/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 11/8/2025

Lưu ý cần biết khi trúng thưởng xổ số Đồng Tháp

- Người chơi phải giữ vé số trúng thưởng nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty XSKT công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, những vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng thưởng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trong trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

