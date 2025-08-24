Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 25/8/2025 - XSDT 25/8

XSDT 25/8. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 25/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 25/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 25/8/2025 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 25/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng XSDT

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé. Quá thời hạn này, vé trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ nhận tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

