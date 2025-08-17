Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 18/8/2025 - XSDT 18/8

XSDT 18/8. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 18/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 18/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 18/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 18/8/2025 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 18/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng xổ số Đồng Tháp cần biết

- Người chơi phải giữ vé số trúng thưởng nguyên vẹn, không để bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé. Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền hưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ được nhận tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- Thứ Năm: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

