Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/9/2025 - XSDT 1/9

XSDT 1/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 1/9/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 1/9/2025

Một số lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSDT

- Người chơi phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, các vé trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

