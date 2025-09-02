Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 - XSDNA 3/9

XSDNA 3/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 3/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 3/9/2025

Xem thêm KQXSDNA các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSDNA 30/8, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 30/8/2025

XSDNA 30/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 30/8/2025.

- XSDNA 27/8/2025

XSDNA 27/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 27/8/2025.

- XSDNA 23/8/2025

XSDNA 23/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 23/8/2025.

- XSDNA 20/8/2025

XSDNA 20/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 20/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận được 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Phú Yên, Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 3/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.