Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 9/8/2025 - XSDNA 9/8

XSDNA 9/8. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả các giải thưởng XSDNA 9/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 9/8/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ 7 ngày 9/8/2025

Xem thêm kết quả XS đài Đà Nẵng các kỳ quay thưởng trước

- XSDNA 6/8, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 6/8/2025

XSDNA 6/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 6/8/2025.

- XSDNA 2/8/2025

XSDNA 2/8, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 2/8/2025.

- XSDNA 30/7/2025

XSDNA 30/7, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 30/7/2025.

- XSDNA 26/7/2025

XSDNA 26/7, kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 26/7/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn quy định, những vé số trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ phía người trúng thưởng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 9/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.